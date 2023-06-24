جعلها تصرخ باعلى صوتها .. تسريب فيديو جديد من فيلم رساله الى الوالي للفنانه يسرا مع فنان مشهور جعلها تصرخ باعلى صوتها .. والمخرج يواصل التصوير وما فعله كان صدمة للجميع!!

فنون - ياسمين التهامي - ظهرت احد المقاطع على صفحات التواصل الاجتماعيه للفنانه الكبيره والتي ضجت معها مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحديث عن الزعيم عادل امام وبسبب الافلام السينمائيه التي جمعتهم والتي حازت من خلاله على العديد من الجوائز وعن العديد من الشهره الكبيره جدا انها الفنانه الكبيره يسرى حيث تحدثت يسرا عن الزعيم عادل امام وما فعله معها اثناء احد المشاهد التي جمعته معها في فيلم رساله الى الوالي.

ظهرت يسرى في احد البرامج التلفزيونيه والتي قالت فيه عن الزعيم عادل امام انه كان بجانبها في جميع الاوقات وانها لم تتردد في اي وقت من الاوقات على اي مشهد قدمته مع الزعيم عادل امام او الافلام السينمائيه التي تجاوزت 19 فيلما سينمائيا جمعها مع الزعيم عادل.

مشهد قوي جدا جمعه الزعيم عادل امام مع يسرا وهو فيلم رساله الى الوالي الذي قام فيه الفنان مصطفى متولي بجعل الفنانه يسرا تصرخ صراخا شديدا جدا وتبكي بسبب ما فعله بها وجعلها تزرف الدموع وتبكي من شده الالم وهو عندما شد احد الفستان من على ظهرها مما ادى الى سيل الدم منها الامر الذي جعل المخرج في حاله من الزهول والصدمه الكبيره جدا التي اجتاحت موقع التصوير والتي ادى من خلالها.



