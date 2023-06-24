أنجي خوري تنافس سما المصري ومودل اش بفيديوهات تتخطى الحدود ..اتفرج

انت الأن تتابع خبر أنجي خوري تنافس سما المصري بصورة تتخطى الحدود ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وظهرت خوري وهي ترتدي بيكيني باللون الاسود، وانهال المتابعون بالتعليقات، مشيرين الى ان حجم صدرها قد ازداد في الآونة الأخيرة، وأنها بدأت تعمد لإجراء عمليات تجميلية بكثرة، بينما طلب منها احد المتابعين أن تتعرى، قائلاً :'يا صاحبة الراس الاسترالي متى سنراك عارية'!!!

يشار الى أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها أنجي صوراً لها وهي عارية، فقد قامت بالآونة الأخيرة بنشر صورة وقدمتها كهدية منها للمتابعين بمناسبة عيد الميلاد، الأمر الذي أثار غضباً كبيراً تجاهها.