بدون خجل ولا حياء منها .. اقوى وأحمد مشهد مـ حذوف من فيلم عصافير النيل بطوله عبير صبري عندما تحول المشهد الي حقيقة مع فنان مشهور في مشهد في غرفة النوم..

انت الأن تتابع خبر بدون خجل ولا حياء منها .. اقوى مشهد محذوف من فيلم عصافير النيل بطوله عبير صبري عندما تحول المشهد الي حقيقة مع فنان مشهور في مشهد في غرفة النوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -ليست المره الاولى التي تظهر فيها الفنانه عبيره صبري على القنوات الفضائيه والبرامج المصريه حيث تصدرت الفنانه الجميله عبيد صبري مواقع التواصل اجتماعيه بعد ان شاركت في فيلم عصافير النيل مع النجم فتحي عبد الوهاب والتي تفوقت فيه علي نفسها بمشاركة العديد من النجوم في السنيما المصرية ومنهم الفنان فتحي عبد الوهاب.

نشرت الفنانة عبير صبري عدة صور لها علي صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد الانتهاء من المسلسل المصري موسي والتي شاركت مع كوكبة من النجوم منهم الفنان محمد رمضان وكذالك النجمة سميه الخشاب والعديد من المع النجوم في مصر.

وبدأ الجمهور يتغزل في أنوثتها ورشاقتها وجمالها والملابس الأنيقة التي تظهر فيها الفنانه عبير صبري علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت لها الفنانة منة فضالي: «أميرة والله». كما علقت شقيقتها أميرة صبري قائلة: «حلوة أوى قمر صاروخ جميلة ومفيش ف حلاوتك