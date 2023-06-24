مي عمر تهز أردافها بوصلة رقص فاضحة للغاية والجمهور يحسد زوجها.. كسحت سما المصري ورانيا يوسف (فيديو)

انت الان تتابع خبر اتفرج. مي عمر تهز أردافها بوصلة رقص فاضحة للغاية والجمهور يحسد زوجها.. والمفاجأة في عمرها (فيديو), والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حققت الفنانة المصرية مي عمر، شهرة واسعة منذ وقت قصير من التحاقها بمجال التمثيل، بفضل موهبتها وملامحها الجميلة.

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ومي عمر من مواليد 10 أكتوبر عام 1988، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 33 عاما فقط، وتخرجت من قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

وبدأت النجمة المصرية، التمثيل من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل حكاية حياة، ثم مسلسل كلام على ورق، وتبعته بعدة اعمال درامية مميزة.

ومؤخرًا أعادت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير، عبر السوشال ميديا، نشر مقطع فيديو للفنانة المصرية مي عمر، من إحدى مسلسلاتها، ظهرت فيه وهي ترقص بجرأة كبيرة.

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