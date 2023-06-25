انت الأن تتابع خبر حفيد عمر الشريف يفتخر بأنه مسلم مثلي الجنس بفيديو يقشعر الأبدان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار جونيور، حفيد الفنان المصري الراحل عمر الشريف ضجة واسعة بعد ظهوره بأكثر من مرة خلال شهر "فخر المثليين" وهو يحتفل برفقة حبيبه وأصدقائه.

وفي آخر ظهور له، نشر حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة، وهو يركب بشاحنة مفتوحة مع مجموعة كبيرة من الرجال والنساء الذين ينتمون لمجتمع الميم، وهم يرقصون بملابس فاضحة على أنغام أغنية مصرية، وأعرب في تعليقه على الفيديو عن سعادته كونه عربي مسلم شرق اوسطي مثلي الجنس.

وكان قد نشر جونيور في وقت سابق صورة جمعته بصديقه المثلي، وأكد انهما "شقيقتين".

الجدير بالذكر، ان هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها حفيد الفنان الراحل عن ميوله الجنسية حيث سبق ونشر العديد من الصور والفيديوهات والتدوينات التي أكد فيها انه مثلي ويفتخر بهذا.

وكان قد أكد جونيور خلال أحد المقابلات انه كشف هويته الجنسية لعائلته والمجتمع في 2012، في الفترة التي شهدت تحركات الربيع العربي، لهذا شعرت عائلته بالخوف بسبب توقيت الاعلان عن هذا الأمر، خاصة بعد استلام الإخوان المسلمين السلطة، ما دفعه لمغادرة مصر ولم يعد لها إلى الآن.

وأشار عمر الشريف جونيور، إلى انه تلقى الكثير من رسائل التهديد بالقتل منذ اعلان مثليته حتى هذه اللحظة، خاصة في مواقع التواصل، مؤكدا انه لا يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد لكنهم يقلقون والدته التي تطلب منه باستمرار التوقف عن التعليق حول المثلية او ممارستها بشكل علني.