انت الأن تتابع خبر خطيبة تامر حسني تفجّر الصدمة: حرمني من التمثيل والظهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حلت الفنانة المصرية بسنت السبقي، ضيفة على برنامج "فيس أوف"، وتحدثت حول بعض المواضيع الشخصية والفنية وتفاصيل خطوبتها من الفنان تامر حسني.

أكدت بسنت ان خطبتها من تامر حسني أبعدتها عن الحياة الفنية والإعلامية، بسبب غيرته الشديدة عليها، ما دفعها للاعتزال من عملها كموديل وإعلامية وممثلة، واستغنت عن كل شيء لأنها كانت صغيرة حينها، وفضلت أن تستجب لرغباته حتى لا تضايقه.

وأشارت النجمة المصرية إلى انها عملت في أكثر من مجال سواء في الإعلام أو الفن أو الإعلانات، أحيث كانت بدايتها موديل إعلانات، ثم عملت كمذيعة أخبار ومقدمة برامج سياسية وبعدها اتجهت للتمثيل، لكنها ابتعدت عن كل هذه الأضواء بعد خطبتها من تامر حسني.

لفتت بسنت أن تامر حسني رفض عملها في الإعلام حتى لا تعمل لأوقات متأخرة، او تتعرض للمضايقات من أي أحد في هذا المجال، فوافقت على طلبه بسبب سنها الصغير وعدم خبرتها بالحياة.

وبعد انفصالها عن تامر حسني الذي تم بهدوء واحترام، عادت بسنت السبقي لمجال التمثيل مرة أخرى، والتقت معه في مسلسل آدم بالصدفة، لكن لم يكن لديها مشكلة بالأمر، لأن علاقة صداقة تجمعهما.

ختمت الفنانة المصرية، حديثها عن حياتها الفنية التي لن تتخلى عنها او تتركها في حال ارتبطت أو خطبت مرة أخرى، لأنها ندمت في المرة الأولى التي استجابت فيها لرغبات خطيبها.

الجدير بالذكر أن بسنت السبقي ممثلة مصرية، عملت في بداياتها في مجال الإعلام وتقديم البرامج، وشاركت في عدة مسلسلات ابرزها آدم، دكتور أمراض نسا، نسل الأغراب، عملة نادرة، وغيرها.