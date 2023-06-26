انت الأن تتابع خبر بعد زواجها السري واجهاضها .. انتحار ميرفت امين يشعل الردود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حل الفنان السوري موفق بهجت، ضيفا على إحدى البرامج الإذاعية، وكشف تفاصيل صادمة عن علاقته بالنجمة المصرية ميرفت أمين.

أكد بهجت أنه كان يغني في إحدى الأماكن، قبل تقريبا 50 عاما، وكان هناك شابة جميلة تنظر إليه بهيام وإعجاب، وكانت برفقة شابة سمراء جميلة رفض الافصاح عن اسمها لأنها نجمة معروفة، وكان يرغب بالتعرف إليها، الا ان الشابة الشقراء اقتربت منه وبادرت بالتعرف إليه وطلبت رقم هاتف منزله، بعد انتهاء فقرته الغنائية، وكانت هي ميرفت أمين.

ولفت الفنان السوري، إلى ان اعجاب ميرفت امين به بسبب شخصيته واناقته، فعندما عاد إلى المنزل رن هاتفه وكانت ميرفت أمين تتصل به لتعزمه على سهرة معها، فوافق وتعرفا ببعضهما وأعجب بجمالها.

وبعد فترة من الزمن اتفق الثنائي على الزواج، لكنه اشترط عليها ان تكون الزيجة سرية لأن لديه زوجة وابن، ولم يكن يريد أن يفتضح أمره، لكن ميرفت أمين خذلته وتعمدت كشف هذا الزواج للصحافة في صبيحة اليوم التالي، فعرف الجميع بخبر زواجه.

أشار بهجت أن زواجه من الفنانة المصرية لم يستمر لأكثر من عامين، وحدثت بينهما الكثير من المشاكل بسبب غيرتها الشديدة عليه، حيث حاولت الانتحار مرتين بسبب الغيرة، وأوضح انه كان رافضا الإنجاب من ميرفت أمين، وعندما حملت جعلها تجهض لأن حملها جاء في وقت غير مناسب لم يكن يريد فيه انجاب الأولاد.

وختم النجم السوري ان زواجه من ميرفت أمين كان مقلبا، ورد على تصريحاتها القديمة التي قالت فيها انها نادمة على هذا الزواج ووصفته انه مجرد غلطة، فقال هي ندمت على زواجها منه واعتبرته غلطة لكنها غلطت بعده تسع مرات.

تفاعل الجمهور مع التفاصيل التي كشفها موفق بهجت، وتعاطف البعض مع ميرفت أمين لأنها عانت بهذا الزواج بسبب شروطه بسرية العلاقة وعدم الانجاب واجبارها على الاجهاض.