انت الأن تتابع خبر شذى سبت تستعرض ما حدث بعد الزواج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت عائلة سبت عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق الاحتفال بابنتهم الفنانة شيماء سبت، في أول زيارة لها بعد الزواج.

صباحية شذى سبت بعد الزواج

خطفت عائلة شذى التي تضم 4 فنانات شهيرات، الأنظار بالكرم والحفاوة التي قدموها لابنتهم في زيارتها الأولى، حيث استقبلت الوالدة والشقيقات العروس بالزغاريد والأطعمة المتنوعة، ورمن عليها عملات نقدية كفأل حسن للعروس التي تزوجت حديثاً.

تداول رواد مواقع التواصل فيديوهات وثقت احتفال عائلة سبت بشذى، التي ظهر عليها الارتباك والخجل بزيارتها الأولى بعد زواجها من شاب كويتي من خارج الوسط الفني.

ليلة حناء شذى على الطريقة المغربية

وكانت العروس قد احتفلت بليلة الحناء على الطريقة المغربية، واظهرت مقاطع الفيديو أجواء الزينة والقفطان المغربي الملون، الذي ارتدنه بنات سبت.

وأطلت شذى بفستان فوشي مطرز بالذهبي، وسدلت شعرها وتزينت بمكياج زاد من جمالها، واحتفلت بزفافها في 16 حزيران الحالي، وسط تحضيرات استثنائية، بحضور باقة كبيرة من الفنانين والإعلاميين والأصدقاء.

يذكر أن زفاف شذى قد تأخر بسبب جائحة كورونا، حيث عقدت القران في 2020، لذا فضلا الانتظار للاحتفال بزواجهما بعد انتهاء الجائحة.