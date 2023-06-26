عدت سما المصري .. الجديد شديد ملكة جمال سوريا نسرين طافش تماما بالبيكيني الشفاف أظهر جمالها بالكامل بوصلة رقص قوية هزة يمين وهزة شمال

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رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الجميلة صاحبة الاطلالات الجريئه منها الفنانة نسرين طافش علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صولا لها وهي ترتدي فستان اسود

وضيق للغاية مما أظهر رشاقتها وأنوثتها وقوامها المتناسق وجميع وكشفت عن اجزاء كبيره جدا من جسدها مما انهالت عليها التعليقات بصورة كبيرة جدا وليست هي المرة الأولى لها التي

فيديو مسرب للفنانة نسرين طافش وهي تؤدي بوصلة رقص وفستان أسود شفاف ، أظهر جسدها بالكامل على أحد شواطئ شرم الشيخ ، وانتشر الفيديو بشكل كبير. اتفرج الفيديو

الفستان أسود شفاف أظهر جسدها بالكامل. نسرين طافش تشعل جدل المجد …

تصدرت الفنانة نسرين طافش مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مقطع فيديو على صفحتها الرسمية عن رقصة غير لائقة استمرت لمدة نصف ساعة على أحد شواطئ شرم الشيخ ، وكانت ترتدي فستانًا أسود .

انتشر هذا الفيديو أمام الكاميرا على حسابها الرسمي على انستجرام بشكل كبير وواضح وأثار جدلا واسعا داخل الوسط الفني ، وتلقى انتقادات كبيرة من جمهور ومتابعي الفنانة نسرين طافش على الفيديو الذي تضمنه. مقاطع غير للفنانة واسعاً حول الفيديو.