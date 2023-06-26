هزة يمين وهزة شمال الدلوعه ملكه جمال لبنان لاميتا فرنجية تتحدي سما المصري بوصلة رقص بالمنننشفة ..اتفرج

فنون - ياسمين التهامي - ظهرت لاميتا فرنجية في مقطع فيديو وهي ترقص وهي تلف بمنشفة وتضع أخرى في شعرها.4

أثارت الممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية الجدل بعد ظهورها بمنشفة في أحدث ظهور لها على حسابها على إنستجرام.

ألقت لاميتا فرنجية المنشفة من شعرها لتنهي رقصها، وعلقت إحدى الكاتبات: “مزاج الصباح”.

لاميتا فرنجية، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع