انت الأن تتابع خبر. افلام عيد الاضحي 2023.. احجز مكانك في السينما وشاهد أحلي الأعمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قائمة افلام عيد الاضحي 2023 من أبرز الأشياء التي يبحث عنها الجميع في الوقت الحالي، وهي تتنوع ما بين الكوميديا والخيال والرومانسي والوطني وغيرها الكثير من الأعمال الأخرى، وذلك لأن الكثير من الأشخاص يريدون متابعة كل الأفلام في العيد أثناء الخروج والتنزه.

قائمة افلام عيد الاضحي 2023

ويتوفر عدد كبير من الأعمال المميزة التي تقدم في كل السينمات، ويريد أن يعرف الجميع حالياً أفلام عيد الأضحى 2023 سواء العربية أو الأجنبية، ولذلك فسوف نعرضها لكم حالياً ومن أبرزها:

فيلم بيت الروبي

ويعرض فيلم بيت الروبي في كل السينمات بجميع المحافظات، وهو بطولة كلاً من الفنان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهو من الأفلام الكوميدية التي تناقش العديد من الأمور المختلفة ومن أبرزها مهنة الإنفلونسر التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة الماضية.

فيلم مستر إكس

ويقدم فيلم مستر إكس الفنان أحمد فهمي أمام زوجته الفنانة هنا الزاهد، وسوف يقدم في دور العرض في عيد الأضحي المبارك 2023، وأحداث الفيلم تدور حول قصة حب رومانسية يقابل فيها رئيس العصابات ومحام ويجمع القدر بينهم في الفيلم، وأحمد فهمي صاحب شركة يشجع فيها الرجال على تطليق زوجاتهم ويحاول أن يحميهم من الخطر.

فيلم تاج

ويعرض فيلم تاج في دور السينما خلال عيد الأضحي المبارك 2023، ويشارك في الفيلم الفنان تامر حسني والفنانة دينا الشربيني وغيرهم الكثير من النجوم الذين يقدمون الكثير من الأدور الهامة فيه.

وأحداثه تدور في إطار كوميدي تشويقي، حيث أن التوأم هارون وتاج يتعرضون للكثير من المتاعب وتحدث لهم الكثير من المشاكل والمصاعب في حياتهم لأنهم لديهم قوة خارقة، وهو من أبرز الأفلام التي تقدم في دور العرض خلال عيد الأضحي.