انت الأن تتابع خبر الحالة الصحية لفيفي عبده تقلق الجمهور لن تعود للرقص والفن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم ظهورها بكامل أناقتها ورشاقتها، في حفلة "ملكة جمال الجنوب" الا أن الجمهور شعر بالقلق على الحالة الصحية للفنانة المصرية فيفي عبده بعد إجراء عملية جراحة معقدة لظهرها في لبنان.

فيفي عبده تخفي حالتها الصحية

ظهرت فيفي عبده وهي تمشي بصعوبة بعد الجراحة، ما دفع الجمهور للتساؤل حول قدرتها على الرقص والعودة للحياة الفنية بعد هذه العملية.

وحرصا منها على طمأنه جمهورها، نشرت الفنانة المصرية مقطع فيديو من الحفل الذي شاركت فيه كعضو بلجنة التحكيم، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان فضفاض باللون الفوشي، وسدلت شعرها، وتزينت بمكياج قوي، وأعربت عن سعادتها بهذه المشاركة، وشكرت لجنة التحكيم والشركة المنظمة للحفل والإعلاميين، ومقدمي الحفل نانسي السيد وزكريا فحام.

فيفي عبده تخشى الحسد

وردا على تساؤلات الجمهور حول قدرتها على العودة للرقص والفن بعد العملية وبلوغها الـ 70 عاماً، قالت فيفي عبده: "الله أكبر...أنا بخاف من الحسد"، وأكدت أن الحسد دمرها، رغم ان الجميع يحبها، لكن ممكن هي تحسد نفسها لأنها تؤمن أن الحسد موجود.

وأكدت في اكثر من مناسبة انها تخاف من الحسد لأنها من أكثر الأشخاص الذين يتعرضون للعين والحسد.

النجمة المصرية تدافع عن شيرين ومحمد رمضان

من ناحية ثانية، كانت فيفي عبده قد تصدرت ترند مواقع التواصل عقب حديثها في لقاء مصور عن الفنان محمد رمضان، والفنانة شيرين عبد الوهاب، وأسباب الهجوم الذي يتعرضان له النجمان باستمرار.

وقالت فيفي عبده أن شيرين فنانة موهوبة ودمها خفيف، وإذا وقعت على المسرح او قالت كلام عفوي لا يبرر للبعض الهجوم عليها لأن الفنان يجب ان يكون طبيعي وليس تمثال شمع.

وأكدت أن الله منح محمد رمضان النجاح والرزق وحب الناس لأنه قد يكون فعل أشياء جميلة لوالدته وأهله معربة عن استغرابها من هجوم بعض الناس عليه بسبب ثروته ونجاحه.