انتحار لجين عمران يشعل ردود الفعل

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رياض - احمد صلاح - حلت الإعلامية السعودية لجين عمران ضيفة في برنامج Literally me، وتحدثت خلال اللقاء حول بعض المواضيع الحساسة والصعوبات التي مرت بها في حياتها.

انتحار لجين عمران

كشفت لجين عمران عن التجارب القاسية التي مرت بها، أهمها زواجها الفاشل بعمر الـ16 مدى تأثيره بحياتها.

كما تحدثت الإعلامية السعودية، عن محاولتها الانتحار عندما كانت بعمر الـ18، حيث تناولت حبوبا لإنهاء حياتها، لكن اهلها أنقذوها ونقلوها إلى المستشفى، وعندما استيقظت شعرت أنها ولدت من جديد، وكأن الله أعطاها فرصة للحياة مرة أخرى، خاصة أن محبة أهلها ودعمهم لها دفعها للحياة وإعادة بناء نفسها من جديد، حتى اقتنعت أن لا شيء يستحق الانتحار من أجله.

وأكدت عمران أنها ليست نادمة على زواجها الأول الفاشل، لأنها رزقت بابنها وبنتها، أما زيجاتها الأخرى لم تنجب منها، لهذا لا تؤيد الزواج المبكر سواء للشاب أو الفتاة.

أما فيما يتعلق بمحاربة النساء الناجحات في العالم العربي، أكدت لجين ان الكثير من الناس يشككون بنجاح النساء ومصدر رزقهن.

رد فعل الجمهورعلى تصريحات لجين عمران

تفاعل المتابعون مع الاعترافات الجريئة التي كشفتها الإعلامية السعودية، مؤكدين أن قليل من المشاهير لديهم هذه الجرأة خاصة فيما يتعلق بمحاولة انتحارها.

ولفت البعض إلى أهمية أن يكون النجم سواء فنان او إعلامي، صريحا وقادرا على كشف التجارب السيئة التي مر فيها بحياته وكيفية تجاوزها والتغلب عليها حتى يكونوا قدوة للآخرين.