انت الأن تتابع خبر مي عمر تبرز مفاتنها الأنثوية بعد إجراء تجميل بمنطقة حساسة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -كانت الفنانة المصرية مي عمر قد أثارت جدلا واسعا في وقت سابق بعد ظهورها عبر حسابها في إنستغرام، بصورتين مع الدكتور مكسيم إيفانتشوك، المتخصص في جراحات تجميل الوجه وتكبير الصدر ونحت الجسم، وكانت تحمل باقة زهور بيضاء، وعلقت قائلة: "شكرا على الدعوة".

مي عمر تخضع لعملية تجميل حساسة

تساءل الجمهور عن طبيعة العملية التي ستجريها مي عمر وإن كانت ستقوم بتعديلات في وجهها أو جسدها رغم أنها جميلة ولا تحتاج لتغيير شيئا فيها، خاصة أن أسعار عمليات الطبيب إيفانتوش باهظة وتتراوح بين 3000 - 25000 دولار.

وبعد إن ظهرت الفنانة المصرية وزوجها المخرج محمد سامي، في حفل زفاف ابنة الكاتب الصحفي خالد صلاح، تأكدت الشكوك حول اجرائها عملية بمنطقة حساسة في جسدها.

وظهرت مي عمر وهي تمسك بيد زوجها خلال دخولها إلى الحفل، وارتدت فستانا ضيقا مكشوف الصدر باللون الزهروسدلت شعرها، وتزينت بمكياج ناعم، وبرز التغيير اللافت في مفاتنها الأنثوية، ليتوضح طبيعة العملية التي أجرتها.

الأعمال الفنية لمي عمر

من ناحية ثانية، تستعد مي عمر للبدء بتصوير مشاهدها في مسلسل "نماء أفوكاتو" بعد عيد الأضحى، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، وتشارك النجمة المصرية في العمل، إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر سلوى عثمان، وغيرهم، ومن إخراج زوجها محمد سامي.

كما شاركت مي في فيلم "هارلي" إلى جانب الفنان محمد رمضان ومحمود حميدة، وتدور أحداثه حول الإدمان والمخدرات، بعد انخراط البطلة مع عصابة في قتال عنيف، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وتصدر قائمة الأفلام الأكثر بحثًا على جوجل في مصر.