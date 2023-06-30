انت الأن تتابع خبر تفاصيل تدهور الحالة الصحية لمحمد منير ونقله إلى المانيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت الكثير من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي أنباء حول تدهور الحالة الصحية للفنان المصري محمد منير، ونقله إلى المانيا لاجراء جراحة عاجلة.

حقيقة تدهور صحة محمد منير

بعد ان أثارت هذه الأخبار قلق الجمهور والمحبين، خرج مصدر مقرب من محمد منير ونفى خلال تصريحات لوسائل الإعلام، كل ما تم تداوله حول الحالة الصحية للكينغ، وأكد انه بحالة صحية جيدة، وقام بذبح الأضحية ثم احتفل بالعيد مع أسرته في القاهرة.

وأشارت المصادر انه من المقرر سفر محمد منير في 17 يوليو إلى برلين لاجراء عدد من الفحوصات الطبية الدورية، ولا علاقة لها بالجراحات السابقة، ومن الممكن أن يخضع لجراحة تنظيف الرئة، من آثار التدخين، وهو أمر بسيط، ولا يستدعي القلق.

حفل محمد منير في السعودية

يذكر أن محمد منير قد أحيا ضخما في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان "مشواري".

وتحت رعاية هيئة الترفيه السعودية قدّم الفنان المصري أجمل أغنياته القديمة والجديدة بصحبة 87 عازفًا من 8 دول، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وأعرب منير عن سعادته بهذا الحفل الضخم، وبالحضور المميز، مؤكدا ان هذا الجمهور هو من يغذي روحه وفنه، ودونه لن ينجح أبدا، وختم قائلا: "ربنا يزيد في عددهم ويزود محطات النجاح".