انت الأن تتابع خبر فنانة مصرية تكتشف زواج زوجها عليها خلال جنازته والنتيجة صادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال حلولها ضيفة على برنامج قعدة ستات، كشفت الفنانة المصرية عزة بهاء بعض التفاصيل عن حياتها الفنية والشخصية.

اكتشاف خيانة زوجها بعد وفاته

أبرز ما صرحت به عزة بهاء، معرفتها بزواج زوجها عليها أثناء تشييع جنازته.

وأكدت الفنانة المصرية، ان زوجها كان مسافر وجاء خبر وفاته بحادث سير، وعندما نزلت إلى سيارة الإسعاف لرؤيته تفاجأت بوجود سيدة معه، فشعرت بالصدمة وصارت تسأل الجميع عما حدث وعن هوية هذه السيدة.

وبعد الانتهاء من الجنازة والصلاة على زوجها، جاء صديقه ليواسيها، فسألته ان كان زوجها مسافرا مع عشيقته، أكد لها صديقها انه صاحب خلق ومن كانت معه زوجته بشرع الله، لتكتشف انه كان متزوج عليها.

ولفتت عزة إلى انها كانت زوجة ثانية، وبعد جنازته اكتشفت ان زوجها متزوج للمرة الثالثة سرا دون ان تعرف، مشيرة إلى انها غير محظوظة بزيجاتها الثلاثة، وكانت دائما تختار الرجل الخطأ.

ابتعاد عزة بهاء عن الوسط الفني

كشفت عزة عن اسباب عدم حضورها المهرجانات السينمائية، واكدت انها ممثلة وليست عارضة أزياء، حيث كانوا يبعثوا لها دعوات، ولكنهم توقفوا عن ذلك، ربما لأنهم "زهقوا" او لعدم وجود أعمال لها ليتم عرضها.

وأكدت الفنانة المصرية انها لا تشبه المتواجدين في الوسط الفني حاليا، حيث عملت في بداياتها مع فنانين كبار مثل عادل إمام، سمير غانم، سناء جميل وغيرهم، لكن الآن يُعرض عليها أعمال لا تستحق ان تشارك فيها، على حد قولها.