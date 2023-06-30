انت الأن تتابع خبر رقم خيالي.. مفاجأة في سعر قميص عمرو دياب في إعلان فودافون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر الفنان المصري العالمي عمرو دياب اهتمام العديد من رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة 30 يونيو الجاري، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 2023، بعد إعلان فودافون الجديد.

إعلان فودافون الجديد:

وأعلنت شكة الاتصالات العالمية فودافون عن طرح الإعلان الجديد لها الذي قام بغناء الفنان المصري عمرو دياب، حيث أنه حقق العديد من المشاهدات على المنصات المختلفة ومنها يوتيوب والفيس بوك وتويتر، عقب طرحه بساعات قليلة.

إطلالة عمرو دياب:

وظهر الفنان المصري بإطلالة صيفية مرتدياً قميص نصف كم منقوش بعدد من الأوان منها الأصفر والأخضر والبمبى والتي كانت على شكل ورود.

ظهور نجل عمرو دياب:

وظهر في إعلان فودافون الجديد عبد الله نجل عمرو دياب، والذي تم طرحه بالتزامن مع عيد الأضحي المبارك.

سعر قميص عمرو دياب:

وبعد البحث والتدقيق تبين أن قميص عمرو دياب من تصميم العلامة التجارية الشهيرة “Allsaints”، حيث يبلغ ثمنه على المتجر الرسمي للعلامة التجارية 159 يورو أوروبي، أي ما يساوي 5 آلاف جنيه مصري، طبقاً لسعر صرف الرسمي في البنوك العاملة في السوق المصري.

غضب من عمرو دياب

سادت حالة من الغضب بين رواد السوشيال ميديا من عمرو دياب بسبب تصرفه مع معجب في حفل زفاف ابنة المطرب حميد الشاعري.

وظهر في الفيديو الذي لقي روجاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي عمرو دياب وهو يجري مهرولاً من باب الفندق الذي أقيم فيه زفاف ابنة المطرب حميد الشاعري، وذلك بعدما طلبه أحمد معجبيه بالتقاط صورة تذكارية معه.

وأوضح الفيديو أيضا الهضبة وهو يقوم بدفع المعجب بيده لكي يبعده عنه، مما تسبب في حلة من الاستياء لدي جمهوره على السوشيال ميديا.