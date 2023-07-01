انت الأن تتابع خبر ردّ ناري من عيسى السقار على محمد عبده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلق الفنان الأردني، صاحب الحنجرة الذهبية عيسى السقار، أحدث أغانيه بعنوان "دحية مذهلة"، يرد فيها على أغنية الفنان السعودي محمد عبده "مذهلة".

وتم إطلاق الأغنية على قناة عيسى السقار الرسمية على اليوتيوب وكافة الإذاعات العربية ومواقع التواصل، وتقول كلماتها:

أول ما نبدأ الكلامي / بتحية وحب وسلامي / يوصل لقلبي ومرامي / ابو الخدود النديه

ابو الرموش مكحله / عسل صافي وكلو حلا / غنالو ابو نوره مذهله/ وانا غازلتو ب دحيه

الجدير بالذكر أن عيسى السقار، يمتلك صوتا دافئا، واستطاع خلال مسيرته أن يصبح سفيراً للأغنية الشعبية محليا وعربيا، من خلال التمسك بثقافته وموروثه.

والدحية فنا أصيلا من قوالب الغناء الشعبي المتوارثة في الأردن، تنتشر في الأعراس خاصة في المناطق الريفية والبدوية، حيث يصطف الرجال بجانب بعضهم البعض ويتمايلون يميناً وشمالاً على أنغام الأهازيج والأغاني الشعبية.

من ناحية ثانية، كان عيسى السقار قد أهدى أغنية من كلماته لولي العهد الأمير الحسين، بمناسبة زفافه من الأميرة رجوة، بعنوان "زفة الأمير حسين" ونشرها عبر صفحته الرئيسية على اليوتيوب.