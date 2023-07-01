انت الأن تتابع خبر بلبلة بالوسط الفني بعد الغاء حفل هيفاء وهبي والأسباب مُخجلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتعلت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعد الغاء عدة حفلات لنجوم كبار كان من المقرر احيائها في لبنان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، دون معرفة الأسباب الرسمية لهذا القرار.

الغاء حفلات فنية في لبنان

من بين الحفلات التي تم الغائها، حفل هيفاء وهبي، محمد حماقي، نادر الأتات، عاصي الحلاني، جورج وسوف.

وكانت هيفاء وهبي قد نشرت بيانا عبر حسابها على تويتر، أكدت فيه إلغاء الحفل المقرر يوم 1 يوليو المقبل، بسبب عدم التزام الشركة المنظمة باتمام ما يلزم لإقامة الحفل في موعده المقرر.

والتزم محمد حماقي الصمت، ولم يعلق حول الغاء حفله المقرر أيضا في 1 يوليو في بيروت، ولم يكشف أسباب هذا القرار.

أسباب الغاء الحفلات

بدورها فجّرت الإعلامية اللبنانية، رولا نصر أنباء صادمة حول أسباب الغاء الحفلات، وكتبت عبر حسابها على تويتر، ان قرار إلغاء حفل هيفاء وهبي ومحمد حماقي في بيروت، جاء بسبب قلة الحجوزات، ومعظم الحفلات تعاني من ذات المشكلة.

في المقابل، نفى متعهد الحفلات علي الأتات، تصريحات رولا نصر وكل ما تم تداوله على مواقع التواصل، حول ضعف الحجوزات، وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "et بالعربي" إن الحفل لم يُلغى، بل تم تأجيله، مشيرا إلى أن الحفل يحظى بإقبال جماهيري كبير.

وأوضح علي الأتات أن هناك أمورا قانونية تخص الفرق الموسيقية المصرية، المصاحبة لهيفاء وهبي ومحمد حماقي، وسيتم تحديد موعد جديد للحفلات المقررة، لحين إتمام الأمور القانونية.

من ناحية ثانية، أكد متعهد الحفلات ميشال حايك، أن حفل عاصي الحلاني وجورج وسوف، المقرر يوم 30 يونيو الجاري، لم يلغى ولا زال في موعده.