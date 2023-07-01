انت الأن تتابع خبر قلعت التايجر ولبست المشجر.. سعر قميص ياسمين صبري يثير الجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسببت الفنانة ياسمين صبري ، في حالة من الجدل على السوشيال ميديا، بعد نشر، صور جديدة عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، خلال حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد “البعبع”، مع باقي أبطال العمل.

قميص ياسمين صبري

وتسأل الكثير من رواد السوشيال ميديا عن سعر قميص ياسمين صبري ، الذي ارتدته في العرض الخاص بفيلم البعبع، والذي وصل سعره 950 جنيه استرليني، أي ما يعادل 37 ألف جنيه مصري.

إطلاله ياسمين صبري

كما ظهرت ياسمين صبري في العرض الخاص لفيلم البعبع بلوك كاجوال بسيط، بقميص مشجر من تصميم Dolce & Gabbana، معتمدة من الناحية الجمالية على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

فيلم البعبع

وتدور أحداث فيلم “البعبع” في إطار كوميدي أكشن حول وقوع طبيبة في حب المجرم “سلطان” أمير كرارة الذي يقرر التوبة وترك الإجرام مع صديقه “سوكا” محمد عبدالرحمن وسط العديد من المواقف الطريفة والخطرة.

فيلم أبو نسب

كما أوشكت ياسمين صبري، على الانتهاء من تصوير مشاهدها بالكامل من فيلمها الجديد “أبو نسب”، بطولة الفنان محمد إمام، حيث من المقرر الانتهاء منه في منتصف يوليو المقبل، وسيتم طرحه ضمن موسم صيف 2023.

وتجسد ياسمين صبري في الفيلم شخصية مدربة تنمية بشرية “لايف كوتش”، بينما يجسد محمد إمام شخصية طبيب أطفال ويحدث بينهم العديد من المواقف الكوميدية خلال أحداث الفيلم.

ويشارك في بطولة فيلم أبو نسب، مجموعة من أبرز نجوم الفن منهم: النجمة هالة فاخر، محمد إمام، وفاء عامر، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، و إخراج رامى إمام.