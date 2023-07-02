سعر تذكرة فيلم تاج .. أرخص أسعار في 8 سينمات

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رياض - احمد صلاح - يحرص كثير من المواطنين على الذهب إلى السينما في عيد الأضحى المبارك ومعرفة سعر تذكرة فيلم تاج للنجم تامر حسني بعدما أشاد به النقاد والمشاهدين، ويتنافس العديد من النجوم هذا العيد؛ حيث يحرص قطاع عريض من الجماهير على قطاع عطلة العيد في مشاهدة السينمات وأفلام موسم عيد الأضحى.

سعر تذكرة فيلم تاج في عيد الأضحى

تبلغ سعر تذكرة فيلم تاج للنجم تامر حسني ما بين 30 – 90 جنيها، حسب السينما المراد الدخول فيها وحسب حفلات العرض؛ حيث تختلف الأسعار اختلاف كليا في المولات و سينما السيارات وهى كما يلي :-

– تبدأ أول حفلة سينما الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 عصرا.

– الحفلة الثانية الساعة 3 عصرا إلى الساعة 6 مساء.

– الحفلة الثالثة الساعة 6 مساء إلى الساعة 9 مساء.

– الحفلة الرابعة الساعة 9 مساء إلى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

[سعر تذكرة فيلم تاج]

أسعار أرخص سينمات تعرض فيلم تاج

أوضح النجم تامر عبد المنعم مدير قصر ثقافة السينما التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة أن هناك مشروع سينما الشعب يطرح فيلم تاج للنجم تامر حسني في 8 سينمات تابعة لوزارة الثقافة في «مشروع سينما الشعب» بأسعار تذاكر رخيصة لا تتجاوز 40 جنيهًا، بدأت أول أيام العيد ويقدم الفيلم في 6 حفلات صباحية ومسائية وعلى مدار اليوم.

وأشار إلى أن فيلم «تاج» يعرض في سينما الشعب، في مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة شبين الكوم، قصر ثقافة بور سعيد، وقصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة طنطا، قصر ثقافة أسيوط، قصر ثقافة الوادي الجديد، وقصر ثقافة قنا.

قائمة أفلام موسم عيد الأضحى 2023

– فيلم بيت الروبي: بطولة الفنان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز وتارا عماد والذي حقق إيرادات تزيد عن 3 مليون جنيه.

– فيلم البعبع : بطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن وباسم سمرة ويعد في الترتيب الثاني في الإيرادات حتى الآن.

– فيلم تاج : بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وعمرو عبد الجليل وساندي حيث تم طرحه في أكثر من 80 در عرض سينمائية في مصر والوطن العربي ويعد من نوعية الأفلام الكوميدي فانتازيا.

– فيلم مستر اكس: بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور.