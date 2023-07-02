انت الأن تتابع خبر حلا الترك تتصدر تويتر السعودية والسبب؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانة البحرينية حلا الترك عبر حساباتها على مواقع التواصل، بنجاح اغنيتها الجديدة "لبيه"التي طرحتها قبل ايام، وتحقيقها ترند الـ27 في تويتر السعودية.

حلا الترك تحتفل بنجاح أغنية لبيه

شاركت حلا الترك عبر حسابها في إنستغرام وخاصية الستوري، بوستر العمل، ومقاطع من الأغنية التي تعاونت فيها مع شركة "بلاتينيوم ريكوردز"، وعلقت قائلة: "لبّيه الترند الـ 27 في السعودية".

أما عبر حسابها في "تويتر"، بثت النجمة البحرينية، صورةً من كليب الأغنية، وظهرت فيها بأكثر من لوك، وكتبت: "دون الخلايق والبشر هالروح تغليه" وطلبت من كل شخص لم يسمع أغنيتها أن يذهب لقناة بلاتينيوم ريكوردز للاستماع لها.

وأكدت الترك أن أغنية "لبيه" عمل خليجي اعتمدت فيه لون وشكل جديد تقدمه لأول مرة.

تفاعل الجمهور مع أغنية حلا الترك الجديدة، وتم تداولها عبر حساباتهم على مواقع التواصل، وسط اشادة كبيرة بادائها المميز، وتمنوا لها النجاح الدائم بحياتها المهنية والشخصية.

حلا الترك تشارك تفاصيلها مع المتابعين

من ناحية ثانية، كانت حلا الترك قد احتفلت بوقت سابق بعيد ميلادها، ووثقت عبر حسابها في إنستغرام، صورا ومقاطع فيديو من الحفل، وظهرت بفستان أسود، برزت فيه أنوثتها وجمالها، كما نشرت معايدات زملائها في الوسط الفني.

وكانت الفنانة البحرينية، قد كشفت خلال لقاء تلفزيوني، الظروف الصعبة التي مرت بها في حياتها، وفترة الكآبة التي عاشتها خاصة في فترة المراهقة، وعدم مساندة أهلها لها في هذا التوقيت الصعب، لكن أكدت انها تجاوزت كل هذه الصعاب بفضل ارادتها وقوتها وايمانها.