انت الأن تتابع خبر إعلامية تشبّه الرجل بالخروف والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت إدارة قنوات cbc المصرية، تحويل المذيعة رضوي الشربيني للتحقيق بسبب المنشور الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل.



وقالت إدارة قنوات cbc في بيان، إن منشور رضوى الشربيني "تسبب في إساءة لاسم المؤسسة رغم أنه لم يذاع أو ينشر على إحدى منصات القناة".



وكانت رضوى الشربيني أثارت جدلا بعد تغريدتها الأخيرة واتهامها بالإساءة إلى الرجل ووصفه بالخروف.



وقالت رضوى الشربيني في تغريدة عبر حسابها: "مش فهمه ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه".



هذا الأمر تسبب باستياء الكثير من الجمهور واتهموها بالإساءة إلى الرجل ووصفه بالخروف.



ولاحقا قامت رضوى الشربيني بحذف التغريدة على وقع الكثير من التعليقات التي انتقدت ما نشرته.