انت الأن تتابع خبر انهيار طفل مسلسل الثمن بعد هجران والدته له وكلماته تدمي القلوب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حل الطفل هادي مقداد، الذي جسد شخصية "إبراهيم" ابن سارة في مسلسل "الثمن"، ضيفا على لقاء تلفزيوني عبر قناة "لنا".

وتحدث مقداد خلال اللقاء عن هجر والدته له ولأخاه منذ ثلاث سنوات، وأعرب عن افتقاده لها واشتياقه لرؤيتها، بكلمات مؤثرة مصحوبة بالدموع، ليحصد بعدها تعاطف الناس وتضامنهم.

وأكد هادي انه حاول أكثر من مرة الإتصال بوالدته، لكنها لم ترد على اتصالاته، وفي المرة الوحيدة التي ردت فيها، وعدته بأنها ستأتي لرؤيته لكنها كذبت عليه وحظرت رقمه بشكل نهائي حتى لا يتواصل معها.

ختم نجم مسلسل الثمن حديثه بالقول، أنه لا يعرف مكان إقامة والدته إذا كانت في لبنان أو خارجها، لأن ليس لها حسابات على مواقع التواصل.

أعرب المتابعون عن تعاطفهم مع هادي ورسالته القوية التي وجهها لوالدته التي هجرته، مؤكدين ان كلماته المؤثرة أبكت الكثير منهم، متمنين أن تعود والدته مجددا وتحتضن اطفالها مرة اخرى.

الجدير بالذكر، ان هادي مقداد قد لفت انظار الجمهور بقدراته التمثيلية وبراعته باداء دوره في المسلسل الشهير الثمن، حيث جسد شخصية الطفل إبراهيم ابن بطلة المسلسل رزان جمال التي عُرفت بدور "سارة"، وكان إبراهيم يعاني من مرض السرطان في بداية العمل، لكنه شفي تماما بفضل إرادته القوية، والمجهود الذي بذلته والدته في شفائه.

وضم مسلسل الثمن نخبة من النجوم أبرزهم: باسل خياط، رزان جمال، نيقولا معوض، سارة أبي كنعان، صباح الجزائري، هادي مقداد، وغيرهم