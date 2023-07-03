انت الأن تتابع خبر ابنة عمرو دياب تتعرى وتضع والدها بموقف مخجل ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، لإنتقادات حادة من قبل المتابعين بسبب ظهورها الجريء وملابسها المكشوفة، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها في إنستغرام.

انتقادات لكنزي بسبب ملابسها الجريئة

وأطلت كنزي على متابعيها بصورة من المطبخ وهي ترتدي توب بيضاء مكشوفة البطن والصدر، وارتدت فوقها جاكيت بيضاء، مع بنطال جينز أزرق، وسدلت شعرها وتزينت بمكياج ناعم.

إنهالت التعليقات على صورة كنزي، وانقسمت الأراء بين من انتقد ملابسها المكشوفة، وبين من تغزل بإطلالتها وجمالها.

وتساءل البعض عن موقف الفنان عمرو دياب بظهور بناته كنزي وجنا بإطلالات وصفت بالفاضحة، بينما طالبها البعض بإغلاق التعليقات حتى لا تقرأ الإنتقادات والإساءات.

وكانت كنزي قد تعرضت قبل فترة لهجوم واسع بسبب إطلالتها التي وصفت بالفاضحة، حيث نشرت عبر الإنستغرام صورة لها وهي تقف في الطبيعة مرتدية فستان أسود قصير وضيق وبفتحة كبيرة من الجنب، برزت مفاتنها بشكل مثير.

ومن المعروف ان ابنة عمرو دياب لا تهتم بالتعليقات السلبية أو الإنتقادات، ولا ترد عليها، وتستمر بنشر صورها الجريئة عبر حساباتها على مواقع التواصل.

كنزي تحتفل مع حبيبها بصور حميمية

يذكر ان كنزي قد احتفلت العام الفائت سابقا بمرور سنة على علاقة الحب التي جمعتها بشاب يدعى لوك بيرسون، حيث تبين انه مودل يعمل في مجال عرض الأزياء.

ونشرت ابنة الفنان المصري أكثر من صورة حميمية جمعتها بحبيبها وأعربت عن حبها له، وسعادتها بارتباطها به، كما نشر حبيبها مجموعة من الصور تجمعه بكنزي واحتفل بمرور عام على علاقتهما.