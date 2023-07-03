انت الأن تتابع خبر بعد توثيق ما فعله الجمهور الأردني معه .. تامر حسني يتلقى صفعة قوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض فيلم «تاج» للفنان المصري تامر حسني لصفعة قوية بعد قرصنة العمل كاملا على مواقع التواصل.

تمكن القراصنة من تسريب نسخة واضحة من فيلم تاج عبر مواقع التواصل، ليتراجع بعدها إلى المركز الثالث بقائمة أفلام عيد الأضحى الأكثر تحقيقاً للإيرادات، في قاعات السينما.

وقبل التسريب حققت ايرادات الفيلم ٢٣ مليون جنيه، داخل مصر، و200 مليون و85 ألف جنيه خارج البلاد، حيث يُعرض "تاج" بأغلب قاعات السينما العربية بنفس توقيت العرض في مصر، اما بعد تسريب القراصنة النسخة الكاملة من الفيلم، حقق ٣ ملايين و٨٩ ألفاً و٧٦٨ جنيهاً فقط.

الجدير بالذكر، ان فيلم «تاج» يعتبر أول إنتاج لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين في العالم العربي، من بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، ساندي، وغيرهم، وتدور احداثه في إطار كوميدي حول التوأمين تاج وهارون اللذين يمران بأزمات كثيرة مع امتلاكهما لقدرات خارقة توقعهما بمفارقات طريفة.

على صعيد آخر، كان تامر حسني قد حظي باستقبال مميز لحظة وصوله غلى مطار الملكة علياء في الأردن، حيث استقبله جمهوره بالاهازيج والغناء والرقص، والحرص على التقاط الصور معه، بالإضافى إلى انتقاله من المطار إلى مكان اقامته بموكب سيارات فخمة.

وشارك الفنان المصري مقطع فيديو عبر حسابه في إنستغرام وثق فيه حفاوة الاستقبال، وأعرب عن حبه للجمهور الأردني الذي يغرقه بالحب والكرم بكل مناسبة يأتي فيها للمملكة.