انت الأن تتابع خبر نسرين طافش تعلن افلاسها ورد فعل زوجها صادم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة السورية نسرين طافش خلال تصريحاتها لبرنامح إنسايدر/ insider بالعربي، الأسباب التي دفعتها للابتعاد عن الغناء.

نسرين طافش تكشف عن تجربتها الغنائية

أكدت نسرين طافش أن مجال الغناء مكلف ويحتاج الكثير من العمل والمال، وشركات إنتاج لدعمها، لهذا أنفقت الكثير من المال خلال تجربتها الغنائية، لأنها عملت بمفردها دون مساندة، ولم يكن هناك شركة إنتاج تدعمها، حتى افلسها هذا المشروع فقررت الابتعاد عنه.

وأشارت النجمة السورية، إلى أنه ليس من الصواب الاكمال بطريق الغناء دون وجود شركة إنتاج تدعمها، لذا قررت التركيز في التمثيل خلال الوقت الحالي.

حباة طافش الخاصة وعودتها لزوجها

من ناحية ثانية، تحدثت نسرين طافش عن استعراض الفنان لحياته الخاصة أمام الجميع، وأكدت ان النجم هو من يتحكم بما يظهره للناس وما يخفيه.

وأكدت أن الناس بالعادة يبحثون عن حياة الفنانين الخاصة، ويهتمون بمعرفة أسرارهم، لكن يجب ان يكون النجم مسيطر على حياته ومتحكما بما يجب أن يعرفه الناس وما يجب الاحتفاظ به، وختمت قائلة: "أنا بظهر اللي أنا عايزاه، ومش بظهر اللي أنا مش عايزاه».

وخلال برومو حلقتها ببرنامج «كاربول كاريوكي»، كشفت طافش عن الأسباب وراء عودتها لزوجها شريف الشرقاوي بعد انفصال استمر لـ6 شهور، وأكدت انهما اكتشفا مدى حبهما لبعضهما خلال فترة الانفصال لذا قررا تجاوز الخلاف واستكمال علاقتهما من جديد.

على صعيد الفن، يعتبر الفيلم الرومانسي "في القلب" آخر اعمال طافش إلى جانب الفنان المصري خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، وغيرهم.