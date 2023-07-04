انت الأن تتابع خبر بشرى سارة للجمهور .. مسلسل الهيبة يعود بأبطال جدد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ان حقق العمل ضجة واسعة في الوطن العربي وخارجه، كشفت وسائل اعلام تركية عن بعض تفاصيل المسلسل الجديد "العاصفة" المأخوذ عن قصة مسلسل الهيبة.

نسخة تركية من الهيبة

مسلسل العاصفه سيخرجه أحمد كاتكسيز، وسيشرف على النص الكاتب حرير ابيوغلو، وسيتم عرضه عام 2024.

واكتفت وسائل الإعلام بكشف هذه التفاصيل ولم تعلن عن الممثلين المشاركين في المسلسل، لكن تم ترشيح عدد من الممثلين من قبل الجمهور أبرزهم: جان يامان، تولغا ساريتاش، إنجين أكيوريك، ومن الممثلات: ميليسا باموك، سما ايبرس، وداملا جولباي.

مسلسل الهيبة العربي

الهيبة مسلسل مشترك ضم نخبة من الممثلين السوريين واللبنانيين، واستمر لعدة اجزاء، تم إنتاج الجزء الأول سنة 2017 من بطولة الفنان السوري تيم حسن، والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والفنانة السورية منى واصف، ثم تم عرض الجزء الثاني تحت عنوان «الهيبة العودة» وشاركت بدور البطولة الفنانة اللبنانية نيكول سابا.

أما الجزء الثالث من المسلسل تحت عنوان "الحصاد" ولعبت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور دور البطولة إلى جانب تيم حسن، اما الجزء الرابع جاء تحت عنوان "الرد" وشاركت فيه الممثلة السورية ديما قندلفت.



والجزء الخامس والأخير من الهيبة، جاء بعنوان "الهيبة جبل" من بطولة الممثلة والإعلامية اللبنانية إيميه صياح.

وكان المنتج صادق الصباح قد أكد إنه تم بيع حقوق ملكية مسلسل "الهيبة" إلى شركة إنتاج تركية، لتقديم نسخة منه للجمهور التركي، وتدور احداثه حول عائلة من مهربي السلاح قدموا من الأناضول للاستقرارفي اسطنبول، لتبدأ بعدها الأحداث المتشابكة.