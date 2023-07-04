علاء عبد الخالق في ذمة الله

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رياض - احمد صلاح - بخبر هز الوسط الفني، توفي الفنان المصري علاء عبد الخالق عن عمر ناهز 59 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

نعى الفنان الراحل، كل من حسام حسني، حميد الشاعري، عمرو مصطفى، محمد فؤاد، محمد دياب وغيرهم، كما نعاه الجمهور والمحبين.

وكان آخر ظهور لعلاء عبدالخالق، في حفل زفاف ابنته وسط أصدقائه وزملائه في الوسط الفني الذين حرصوا على مشاركته هذه الفرحة، وكان واضح من الصور المتداولة ان حالته الصحية ليست بأفضل حال، ما أثار قلق محبيه الذين دعوا له بالشفاء العاجل.

علاء عبدالخالق من ابرز فناني الثمانينات والتسعينات، تخرج من معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة الناي، بدأ مشواره الفني مع فرقة الأصدقاء مع المطربة حنان ومنى عبدالغني.

ساهم المطرب حميد الشاعري باصدار أول ألبوم لعبد الخالق عام 1985، وشاركه في أداء أغنية بكبك كون، ثم انتج عدة البومات أبرزها: وياكي، علشانك، راجعلك، هتعرفيني، وغيرها.

لكن منذ 2002 غاب النجم المصري الراحل عن الوسط الفني، حيث كان البوم "عين بعين" آخر أعماله الفنية.