انت الأن تتابع خبر محمد عبده: عندما يجتمع رمضان مع الحج سأغني مع محمد رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حل الفنان السعودي محمد عبده ضيفا على برنامج "تفاعلكم"، وكشف خلال الحلقة كواليس مشاركته في حفل زفاف الأمير حسين، ورأيه ببعض نجمات الغناء، ومشاركته مع محمد رمضان في عمل مشترك.

محمد عبده ورمضان بعمل مشترك

أكد محمد عبده، أنه طُلب منه تقديم أغنية بمناسبة زفاف الحسين لأن العروس سعودية، فقام بتقديم أغنية مشتركة مع عمر العبداللات، وكان عمل ناجح حاز صدى واسع.

ورد فنان العرب على أمنية محمد رمضان بالغناء معه وقال: "لو اجتمع رمضان مع الحج يمكن الغناء حينها مع محمد رمضان" وأكد ان الفنان المصري لا يتقن الغناء الطربي، ولكن وصفه بالممثل العظيم، مؤكدا انه يتابع أعماله أفلامه ومسلسلاته.

أما عن رأيه بنجمات مصر ومن تستحق لقب "صوت مصر" الذي أثار جدلا خلال الفترة الماضية، أكد النجم السعودي إن أنغام مطربة كبيرة تنتمي لأسرة فنية، وتتمتع بكاريزما، وبارعة بتقديم الأغاني الكلاسيكة بشكل جميل، لكن شيرين لا تؤدي طرب، وناجحة بتقديم الأغاني فقط.

محمد عبده يرد على الإنتقادات

ردا على الهجوم الذي تعرض له بسبب عبارته: "مصر أم الدنيا والسعودية أبوها"، أكد محمد عبده إنه لم يتقصد الإساءة أو إهانه مصر، ووصف كل من فسر عبارته بطريقة سيئة بأن في قلبه مرض، مشيرا إلى ان ما قاله من باب التكامل وليس الانتقاص من اي بلد.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتوظيفه بالفن، أكد فنان العرب انه يليق على الغناء الأدائي وليس الطربي، لأن ضبط الطبقات الصوتية في الطرب صعب جدا، ويحمل خطورة على الأغنية الكاملة، ويمكن استخدامها فى مقطع صغير.