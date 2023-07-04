انت الأن تتابع خبر هكذا كان آخر ظهور لـ علاء عبد الخالق قبل وفاته .. اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رحل عن الدنيا ليلة الاثنين الثلاثاء المغني المصري علاء عبد الخالق، حيث أعلن الفنان حسام حسنى وفاته عبر حسابه بموقع فيس بوك.

وبحسب ما اوردته صحيفة اليوم السابع المصرية فإن آخر ظهور للمغني الراحل كان في عقد قران ابنته وظهر عليه علامات التقدم في العمر.

الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم.

بعد ذلك أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.