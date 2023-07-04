انت الأن تتابع خبر كاظم الساهر يفاجئ رحمة رياض على المسرح.. ماذا فعل في حفله ببيروت؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر النجم الكبير كاظم الساهر محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد مدحه للفنانة رحمة رياض التي حرصت على حضور حفله الأخير في بيروت كأي معجبة من معجباته، خلال السطور التالية سنشاهد صور كاظم الساهر يفاجئ رحمة رياض على المسرح.

كاظم الساهر يفاجئ رحمة رياض على المسرح

فاجئ النجم كاظم الساهر جمهوره بلقطة عفوية مميزة بقيامه بتوجيه التحية والتقدير إلى الفنانة رحمة رياض، والتي حرصت على حصور حفله في بيروت كأي معجبة من معجباته، وقام كاظم الساهر بمدحها أمام الجمهور بعبارات تعبر عن فخره بالنجاحات التي حققتها.

وتفاعلت الفنانة رحمة رياض معه بكل فرحه وحماس، وإلا أن النجم كاظم الساهر فاجئها بالصعود إلى المسرح والغناء معها، وبالفعل لبت الفنانة رحمة رياض لطلبه وقامت بالصعود إلى المسرح، وقدما معًا أغنية “سلمتك بيد الله”

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صور حفل كاظم الساهر ورحمة رياض

انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي صور من لقاء الذي جمع بين كاظم الساهر ورحمة رياض، حيث ظهرت الفنانة رحمة رياض بأنها في حالة من الإرتباك والسعادة نظرًا لوقوفها إلى جانب النجم العراقي كاظم الساهر حيث راحت تغني معه بصوتها الحنون وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وشهد حفل كاظم الساهر تفاعل كبير من قبل الجمهور في بيروت، حيث غنى النجم العراقي كاظم الساهر، أجمل الاغاني القديمة والجديدة، وافتتح الحفل بأغنية أحبيني بلا عقد، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وأشعل القيصر، حفله بباقة كبيرة ومتنوعة من أجمل وأشهر أغانيه، وافتتح الحفل بأغنية أحبيني بلا عقد، أغنية أراضى خدودها.