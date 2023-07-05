انت الأن تتابع خبر منع الكويتية روان بن حسين من دخول العراق بسبب صور مستفزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلقت الفنانة والفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، حالة من الجدل بعدما كشفت الأسباب التي منعتها من دخول العراق عقب وصولها إلى مطار بغداد.

وكشفت روان عبر خاصية الستوري في إنستغرام، انها تعرض لموقف مستفز من قبل أحد الموظفين بالمطار، حيث قام بأخذ جواز سفرها وتصويره على هاتفه المحمول، ما أغضبها تصرفه فقامت بسحب الهاتف منه ومسحت الصور وكسرت هاتفه حتى لا يكون محتفظ بنسخ آخرى من الصور، لهذا رفضوا ادخالها إلى الأراضي العراقية، وطبت منهم أن يتركوها لتعود إلى الكويت على متن أول طائرة متوجهة إلى بلادها.

أضافت أن تصرف الموظف أزعجها لانه لا يمتلك الحق بتصوير جواز سفرها، ما دفعها إلى كسر هاتفه، وختمت الفاشنيستا الكويتية رسالتها بالقول: "يلا عادي الكويت والعراق واحد.. شكرا على حسن الضيافة"، ثم اعتذرت لجمهورها العراقي لأنها لن تتمكن من الاجتماع معهم، ووصفتهم بأطيب وأكرم شعب.

وبعد سرد تفاصيل الموقف الذي منعها من دخول العراق، نشرت روان بن حسين مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تشرب القهوة وتسرح شعرها، أثناء الاستماع لأغنية عراقية، وعلقت قائلة: "أهل بغداد وينكم. فدوة لعينكم".

من ناحية ثانية، كانت النجمة الكويتية قد صورت مؤخرا أغنيتها الجديدة التي تضمنت رسالة تحمل معاني إنسانية.