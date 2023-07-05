انت الأن تتابع خبر أحمد سعد يكشف كواليس أزمة حفله الأخير في تونس والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ما يزال المغني المصري أحمد سعد يتصدر قائمة الاكثر تداولا في محرك البحث "جوجل، وذلك لأزمته الأخيرة في تونس عندما قال لمنظمة حفله الأخير بتونس: "اسكتي أنت".

وأكد الفنان أحمد سعد، أنه يحترم المرأة ولم يكن يقصد الإساءة بما بدر منه في حفل تونس الأخير.

وقال أحمد سعد، في تصريحات للإذاعة التونسية: "أنا بحترم المرأة التونسية ولا عاش ولا كان اللي يغلط فيها، وعندنا الفنانات التوانسة لما بيتكلموا في أي مهرجان إحنا بنقعد ونسمع ونستفاد من الأديبات والآنسات التونسيات، والسيدة التونسية متعملش الحاجات اللي حصلتلي، ومتشتمش واحد جاي ضيف وتقوله أنت فنان مش محترم".

وتابع: "رحت الحفلة ملقتش العربية مستنياني وصديق ليا هو اللي جابلي العربية وداني المهرجان، ولما رحت المهرجان ومكتوب في العقد بتاعي أني معملش لقاءات صحفية، ومكتوب في العقد كدا لأن المؤتمر الصحفي لازم يكون له مكان آمن داخل المسرح ولازم يكون غرفة مخصصة".



كما أضاف: "أنا مكنش ليا غرفة أصلا داخل المسرح، أنا دخلت المسرح وعارف إني كدا كدا هكون موجود في قرطاج وفيه مؤتمر صحفي هناك متنظم، ومحصلش إني كنت متفق إني هعمل لقاءات".