انت الأن تتابع خبر زواج هند القحطاني يتصدر ترند السعودية وهوية العريس صادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر خبر زواج المشهورة السعودية، هند القحطاني، ترند مواقع التواصل، وانتشر وسم #زواج_هند_القحطاني على تويتر السعودية وسط تساؤلات حول هوية عريسها.

زواج هند القحطاني يتصدر الترند

رجح بعض المتابعين أن يكون عريس هند القحطاني سعودي الجنسية، بينما رجح البعض الآخر ان يكون اميركي خاصة أنها تعيش هناك.

وبعد البحث تبين أن مشهورة مواقع التواصل لم تتزوج أو ترتبط رسميا بأي شخص، واعتبر الكثيرون أن انتشار وسم زواجها هدفه إثارة الجدل فقط، خاصة انها تلجأ احيانا لنشر أخبار غير صحيحة لتتصدر الترند.

الجدير بالذكر، ان هند القحطاني من أكثر مشهورات السعودية إثارة للضجة بسبب ما تنشره من صور وفيديوهات جريئة لها ولابنتها الكبرى رؤى، بطريقة غير لائقة لا تمت للعادات والتقاليد بصلة، حسب رأي المتابعين.

إصابة القحطاني بورم

من ناحية ثانية، كشفت القحطاني خلال الفترة الماضية إصابتها بورم في الثدي، وأكدت عبر حسابها في سناب شات، ان الأطباء اقترحوا عليها أما الانتظار لمدة 6 أشهر لمراقبة حجم الورم، أو الخضوع حاليا لإجراء خزعة، فاختارت اجراء الفحص وعدم الانتظار لأشهر للاطمئنان على حالتها الصحية.

واستشارت هند متابعيها حول رأيهم بالأمر، وماذا يفعلون لو كانوا مكانها الانتظار لـ6 شهور أم اجراء خزعة بشكل سريع ليقطعوا الشك باليقين.

انهالت التعليقات من قبل المتابعين، وقدموا لها رأيهم ونصائحهم في هذا الشأن وتمنوا لها السلامة والا يكون الورم خطيرا.