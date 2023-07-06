انت الأن تتابع خبر تفاصيل صادمة .. علاقة إسعاد يونس بواقعة مشينة في إحدى الفنادق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت صفحات مواقع التواصل أنباء حول حول امتلاك الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، الفندق الذي حدث فيه مشاجرة كبيرة في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

علاقة إسعاد يونس بفندق الغردقة

نفت صاحبة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر حسابها في تويتر، ما تردد من أنباء، وأكدت انها لا تملك فندق الغردقة، وليس لديها أي معلومات عن الواقعة، وطالبت ان يتم توخي الحقيقة قبل إطلاق مثل هذه الأخبار.

مشاجرة حادة بين نزلاء الفندق

يُذكر أن احد فنادق الغردقة المشهورة، قد شهدت مشاجرة حادة بين مستأجري بعض الشاليهات، أثناء تواجدهم داخل مطعم الفندق، وتطورت المشاجرة إلى رفع الكراسي، وتكسير المكان، أسفر عن إصابة وجرح بعض العاملين في المطعم.

بدوره، نفى المستشار الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر، محمد مخلوف، ما تم تداوله حول وقوع مشاجرة في الفندق بسبب تقديمه لحوم حمير للنزلاء.

وأكد مخلوف أن الجهات المعنية شكلت لجنة لفحص سلامة اللحوم وتبين أنها لحوم جاموس مجمدة مستوردة من الهند وصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قام بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب وزارة السياحة للوقوف على ملابسات المشاجرة التي حدثت، وتبين انها حدثت بين مستأجري بعض الشاليهات المباعة، والمملوكة ملكية خاصة غير تابعة للفندق.

وتم استدعاء شرطة السياحة لاتخاذ الاجراءات القانونية، حيث تعهد ملاك الشاليهات المباعة بدفع ثمن التخريب الذي خلفه النزلاء، كما تم طرد المستأجرين والتصالح في وجود شرطة السياحة.

أما سبب المشاجرة، إصرارالمستاجرين على دخول مطعم الفندق بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك.