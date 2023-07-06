انت الأن تتابع خبر مفاجأة نارية حول الجزء الثاني من العربجي هل تغير الأبطال؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعدما حقق الجزء الأول نجاحا واسعا ونسب مشاهدة عالية، كشفت الشركة المنتجة لمسلسل العربجي، عن تحضيرات الجزء الثاني من العمل.

ونشرت "غولدين لاين" للإنتاج الفني بوستر المسلسل الذي يحمل صور أبطال العمل، الفنان باسم ياخور، والفنان سلوم حداد، والفنانة ديمة قندلفت، وأُرفق بتعليق: "تحضيرات الجزء الثاني من العربجي بدأت"، وأكدت الشركة أنها حريصة على تقديم الأفضل على المستوى الفني والإنتاجي، والذهاب أبعد من الجزء الأول.

أعرب الجمهور عن حماسه لمتابعة الجزء الثاني من العمل الذي نال إعجابهم سواء بقصته أو أحداثه الشائكة أو وأبطاله، وتوقعوا ان تكون النسخة الجديدة، أقوى من الجزء الأول.

من ناحية ثانية، تخوف البعض من إنتاج جزء ثاني من العربجي، وأشاروا أن اكثر ما يُضعف الأعمال الفنية، انتاج أجزاء منها وتكرار الأفكار والأحداث.

يذكر ان مسلسل العربجي قد عرض في الموسم الرمضاني الفائت، وحقق نجاحا كبيرا وحصد نسب مشاهدة عالية، وحققت الكثير من مشاهدة تريند مواقع التواصل، وتدور أحداث المسلسل حول باسم ياخور "عبده العربجي" الذي واجه المكائد التي يحيكها له سلوم حداد "الزعيم أبو حمزة"، كما تعرض لمكائد الداية بدور "ديما قندلفت"، والتي اتهمت ابنته بالباطل وشوهت سمعتها.

والعمل من بطولة باسم ياخور، سلوم حداد، طلال مارديني، ديمة قندلفت، وغيرهم.