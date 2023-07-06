انت الأن تتابع خبر هجوم شرس على محمد عبده بسبب تصريحاته المستفزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض الفنان السعودي محمد عبده لهجوم واسع من قبل جمهور الفنانة المصرية شيرين، بسبب تصريحاته التي وصفت بالمستفزة حول صوت مصر.

محمد عبده يكشف من الأجدر بلقب صوت مصر

خلال حلوله ضيفا على برنامج "تفاعلكم"، سألت المذيعة فنان العرب حول الفنانة الأجدر بلقب "صوت مصر"، بين أنغام وشيرين، فرد قائلا ان أنغام من أسرة فنية عريقة لديها كاريزما وصوت طربي، وبارعة بتقديم الأغنية الكلاسيكية، بينما شيرين يستمع الإنسان لها أغنية واحدة لا أكثر.

ضجت مواقع التواصل بما قاله محمد عبده، وانقسمت الأراء بين مؤيد ومنتقد، فهاجم جمهور شيرين تصريحات الفنان السعودي، وأكدوا ان صوت شيرين يحمل طرب وشجن، وأهل مصر أكثر معرفة بمطربيهم ونجومهم، مشيرين إلى ان ثلث أرباع المصريين لا يعرفون أغاني محمد عبده وهذا ليس مقياسا له.

ومن بين التعليقات التي كتبها منتقدو محمد عبده: "المصريين اللي يحددوا مين هي صوت مصر"، "تصريحات مستفزة جدا"، "شيرين ملكة الطرب والشجن دوم منازع".

من جهة ثانية، أثنى البعض الآخر على رأي فنان العرب، مؤكدين ان انغام تحمل كاريزما المطربة أكثر من شيرين.

محمد عبده وديو غنائي مع محمد رمضان

على صعيد آخر، علق النجم السعودي على تصريحات محمد رمضان حول رغبته بالغناء معه، وشدد على رفضه التام لغناء ديو مع رمضان، قال ساخرا: "لو أجتمع شهر رمضان مع الحج من الممكن أن أعمل ديو مع محمد رمضان".

وأكد فنان العرب، ان محمد رمضان ممثل بارع ويتابع أعماله التمثيليه، لكن على صعيد الغناء لا يوجد علاقة بين أغانيه وأغاني محمد عبده.