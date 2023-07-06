mbc تعرض مسلسل أبو بكر الصديق والإفتاء الأردنية توضح حكم تجسيد الصحابة

انت الأن تتابع خبر تعرض مسلسل أبو بكر الصديق والإفتاء الأردنية توضح حكم تجسيد الصحابة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف رئيس قنوات MBC، رجل الأعمال السعودي وليد إبراهيم، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "البودكاست سقراط - ثمانية" عن إنطلاق تصوير الفيلم التاريخي "الصديق" الذي يتناول حياة الخليفة الأول ابو بكر الصديق.

فيلم الصديق

أكد إبراهيم ان فيلم الصديق من إنتاج mbc Studios وسيتم البدء في تصويره نهاية العام الحالي في مدينة القدية.

وتتدور أحداث العمل حول بداية انتشار الإسلام وشخصية الصحابي أبو بكر الصديق، ولم يتم الكشف تفاصيل اخرى تتعلق بأبطال الفيلم أو المخرج.

تساءل المتابعون عن البطل الذي يمكن أن يلعب دور أبو بكر الصديق، ورجح البعض أن الفنان السوري غسان مسعود هو من سيقدم الشخصية خاصة بعدما برع بشخصية أبو بكر في مسلسل عمر بن الخطاب، الذي اخرجه الراحل حاتم علي.

مسلسل عمر بن الخطاب

يذكر ان قناة ام بي سي قد حققت نجاحا كبيرا من خلال انتاج مسلسل عمر بن الخطاب، عام 2012، بالشراكة مع مؤسسة قطر للإعلام، ثم قامت بتجميع حلقات المسلسل وعرضته كفيلم.

وضم المسلسل نخبة من فناني العرب، وقدم شخصية الخليفة عمر، الفنان السوري سامر إسماعيل، وتم تصويره في اكثر من دولة عربية.

رأي الشرع بتجسيد حياة الصحابة

كانت الإفتاء العام قد نشرت في وقت سابق عبر موقعها الرسمي، حكم تجسيد حياة الأنبياء والخلفاء الراشدين والصحابة وامهات المؤمنين وآل البيت، وأكدت ان تمثيل شخصياتهم في الأعمال الفنية، حرام شرعا حتى تبقى لهم في الأذهان الصورة الجليلة التي رسمت في العقول، وذلك استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه) رواه الترمذي وابن حبان والبيهقي.