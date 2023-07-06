انت الأن تتابع خبر متصورة في حضن أجنبي| جنا عمرو دياب تثير الجدل والجمهور: الهضبة مش فاضي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت معدلات البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، من أجل البحث عن صور جنا عمرو دياب، والتي ظهرت برفقة صديقها، وتصدرت تلك الصور صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.

جنا عمرو دياب تثير الجدل

قامت جنا عمرو دياب بنشر مجموعة من الصور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تضمن المنشور صور لها برفقة صديقاً لها.

وظهرت جنا عمرو دياب وهي في أحضان صديقها، وتسببت هذه الصور في استياء عدد كبير من جمهور ومحبي الفنان عمرو دياب، وقاموا بالعديد من التعليقات الساخرة من صور جنا عمرو دياب برفقة صديقها، لأنه مخالف لعادات وتقاليد الشعوب العربية، وقاموا بالإشارة لعمرو دياب في التعليقات، ليشاهد ما تقوم بفعله ابنته.

لمشاهدة الصور أضغط هنا

ومن بين هذه التعليقات: “عمرو دياب مش فاضي من لم الفلوس في الساحل وسايب بنته”، و”أنا مش شايفها بنت ماس شايفها من فتيات الليل”، و”أستاذ عمرو دياب مش فاضي بيجري ورا أكل عيشه معرفش يربي”، و”المال الحرام يعمل أكتر من كده”، “والله العظيم ما أنا متكلم.. شوفلك حل في بنتك”.

إعلان عمرو دياب وابنه عبدالله

خلال 24 ساعة، حقق إعلان الفنان عمرو دياب ونجله عبدالله، أعلى نسبة مشاهدة بسبب حصول الفيديو على 8 مليون مشاهدة، فيما حقق الفيديو على 5 مليون مشاهدة عبر موقع فيسبوك و2 مليون مشاهدة عبر إنستجرام ومليون مشاهدة عبر يوتيوب، والذي تم طرحه في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتسبب هذا الإعلان في تصدر اسم عبد الله عمرو دياب في تصدر قائمة التريند خلال الساعات القليلة الماضية، حيث فاجأ عمرو دياب ابنه بتسجيل أغنية تحمل مقطعًا من صوته في الاستديو، بينما كان عبدالله يقضي إجازة في إحدى المدن الساحلية.

آخر أعمال عمرو دياب

يتسأل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية، عن آخر أعمال عمرو دياب، حيث قام النجم عمرو دياب بطرح أغنياته بعنوان «خلص على قلبي» عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى، من كلمات محمد البوغة ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، ميكساج وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.