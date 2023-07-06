انت الأن تتابع خبر فنانة شهيرة تنتحر وتنهي حياتها بطريقة هزت الوسط الفني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم الشهرة الكبيرة التي حققتها، ومحبة الجمهور لها، لم تسلم المغنية الأمريكية الصينية كوكو لي، من الوقوع بفخ الاكتئاب الذي دفعها للإنتحار والتخلص من حياتها.

وفي التفاصيل التي صدمت الجمهور، حاولت كوكو لي الانتحار في 2 تموز الجاري، وتم نقلها إلى المستشفى ودخلت في غيبوبة حتى فارقت الحياة أمس الأربعاء عن عمر ناهز الـ48 عاما.

أعلنت شقيقتاها كارول ونانسي لي، هذا الخبر عبر مواقع التواصل، وأكدتا في البيان أن كوكو عانت لسنوات من الاكتئاب لكن حالتها تدهورت سريعا في الأشهر القليلة الماضية، رغم محاولاتها لتجاوز حالتها وطلب المساعدة من المختصين، لكن الشيطان الذي بداخلها انتصر.

كوكو لي واحدة مغنية صينية تعيش في أميركا، استمرت مسيرتها الفنية 30 عاما، تعلمت العزف على عدد من الآلات الموسيقية كالبيانو والجيتار، تميزت باسلوب غنائي مميز وفريد يمزج بين البوب والريترو والهيب هوب، واشتهرت بالعديد من الألبومات والأغاني التي حققت نجاحًا عالميا كبيرًا، أبرزها مومينتس بند، واندروميدا، بالإضافة إلى ألبومها الأول CoCo Lee الذي حقق أعلى نسبة مبيعات حينها.

حصدت المغنية الصينية عدد من الجوائز الدولية بعد تحقيق أرقام خيالية في مبيعات أغانيها، وتم ترشيح أحد اغانيها لجائزة الأوسكار عام 2001.

واشتهرت لي بشخصية مولان في فيلم ديزني Mulan، وقدمت النسخة الصينية من أغنية الفيلم Reflection. وشاركت في ثلاثة أفلام سينمائية.