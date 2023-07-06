انت الأن تتابع خبر تفاصيل خسارة نادين نجيم لحضانة أطفالها ورد فعلها المؤلم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد الأنباء التي تم تداولها حول وجود مشاكل بينها وبين وطليقها بسبب حضانة الأطفال، أثارت النجمة اللبنانية نادين نجيم التساؤلات بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها في إنستغرام.

تكهنات حول خسارة نادين نجيم حضانة طفليها

ظهرت نادين نجيم بلقطات وصور برفقة أبنائها هيفن وجيوفاني، وأرفقت إياه بتعليق صوتي باللغة الإنجليزية يتحدث عن الأم التي تحارب لأجل أطفالها ولا تستسلم، وكتبت في تعليقها على الفيديو: "كيف يمكنني الاستسلام عندما تكونوا كل شيء بالنسبة لي؟".

كما نشرت فيديو جمع بينها وبين أطفالها وكتبت قائلة: "لن أستسلم حتى الموت.. أطفالي حياتي سعادتي".

الجمهور يتضامن من الفنانة اللبنانية

تفاعل الجمهور مع فيديوهات نادين نجيم، وأعربوا عن تضامنهم معها، مؤكدين أنها أم مثالية تكرس حياتها لأجل أطفالها وتحارب لأجلهم، ولم تتخلى عنهم رغم الأضواء والشهرة، كالكثير من الفنانات اللاتي فضلن الشهرة على أبنائهن.

وزادت التكهنات حول الأزمة التي تعاني منها النجمة اللبنانية مع طليقها حول الوصاية على اطفالهما، خاصة أنها تحدثت أكثر من مرة عن مدى تعلقها بأطفالها ورفض التخلي عن حضانتهما.

يذكر أنه خلال الفترة الماضية، نشر محامي نادين نجيم بيانا أكد فيه انها حصلت على حضانة طفليها وفقا للقانون بحكم نهائي في عام 2021، وتم تنفيذه في دوائر الأحوال الشخصية، حيث منحتها المحكمة حق حضانة ولديها القاصرين "منفردة".

ووجهت الفنانة اللبنانية الشكر لمحاميها من خلال حسابها في تويتر، وقالت: "شكرا أستاذ أنطونيو للتوضيح"