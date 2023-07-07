انت الأن تتابع خبر فضيحة ياسمين صبري بالمايوه والجمهور مصدوم: أين الاحتشام؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت الفنانة المصرية ياسمين صبري الأنظار بمجموعة صور نشرتها عبر حسابها في إنستغرام أثناء استمتاعها بالإجازة.

ياسمين صبري تثير الجدل بالمايوه

ظهرت ياسمين صبري مبللة من داخل المسبح مرتدية المايوه، ولم ينكشف منها سوى الجزء الأعلى، بدت كأنها دون ملابس، وعلقت قائلة: "بارا بارا بارادايس"، غشارة إلى اسم المكان الذي تقضي اجازتها فيه.

لم تسلم النجمة المصرية من إنتقادات المتابعين الذين أعربوا عن استيائهم من إطلالتها الجريئة جدا، متهمينها بالتعري لإثارة الجدل وتصدر الترند، والتشبه بعارضة الأزياء جورجينا رودريغز التي كانت قد نشرت سابقا صور لها بالمايوه من داخل المسبح.

واستذكر الجمهور تصريحات ياسمين السابقة حول حرصها على الاحتشام وعدم التعري، والمحافظة على العادات والتقاليد، والابتعاد عن استعراض الجسد لكسب الشهرة، وعلقوا قائلين "أين الاحتشام الذي تحدثتي عنه؟".

من ناحية ثانية، دافع بعض المتابعين عنها، متسائلين أين جسدها الذي استعرضته، خاصة أنه لم يظهر منها سوى نصفها الأعلى، ولم يتوضح لبسها لمايوه في الصور.

ياسمين صبري تقلد جورجينا

يذكر أن ياسمين صبري قد نشرت في وقت سابق صورة لها وهي ترتدي فستانا باللون الأحمر، استعرضت فيه جمالها ورشاقتها، وظهر عليها السعادة بإجازتها، وانتقد الجمهور اطلالتها بسبب حركاتها التي وصفت بالجريئة، وتعمدها تقليد