انت الأن تتابع خبر مشاهير عرب وأجانب ينضمون لتطبيق ثريدز هل سيتخلوا عن تويتر؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منذ تشغيله يوم الأربعاء الماضي، انهال عدد كبير من مشاهير العالم العربي والأجنبي للإنضمام إلى تطبيق "ثريدز" الذي أطلقته شركة ميتا.

ووجد التطبيق المنافس لـ"تويتر" شهرة واسعة على مستوى العالم، ليضم أكثر من 30 مليون مشترك خلال 18 ساعة الأولى من إطلاقه.

ومن أبرز المشاهير العرب الذين انضموا لثريدز:

الفنانة اللبنانية مايا دياب، وصل عدد متابعيها على التطبيق حوالي ـ35 ألف متابع، وكتبت في منشورها الأول: "مايا دياب واحد، إيلون ماسك صفرـ. مرحبا مجتمع ثريدز".

الفنانة السورية أصالة، وصل عدد متابعيها حوالي 78 ألف متابع، وكتبت في منشورها الأول: "مكان آخر للاختفاء من أنس".

الفنانة المصرية أنغام، وصل عدد متابعيها على ثريدز حوالي 4 آلاف متابع، ولم تكتب اي منشور إلى الآن.

النجمة اللبنانية ماريتا الحلاني، وصل عدد متابعيها في التطبيق حوالي 32 ألف متابع، وكتبت اول منشور لها قالت فيه: "مرحبا ثريدز".

الفنانة السورية هيا مرعشلي، وصل عدد متابعيها حوالي ـ8 آلاف متابع، ولم تشارك أي منشور عبر التطبيق.

كما انضم لتطبيق ثريدز كل من تيما الشوملي، ديما الأسدي، رشا رزق، هند صبري، وغيرهم.

وسارع عدد من نجوم هليوود ونجوم عالميين إلى التطبيق الجديد من بينهم:

كيم كارداشيان، شاكيرا، أوبرا وينفري، ويل سميث، جينيفر لوبيز، جوردون رامزي، وليام باين وغيرهم.

الجدير بالذكر أن تطبيق ثريدز قد تم طرحه في 100 دولة ومتاح على هواتف "أبل" و"أندرويد"، وتم تأجيل إصداره في أوروبا بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات.