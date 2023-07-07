انت الأن تتابع خبر حبس مروة راتب وطردها من الإمارات بسبب هذا الفيديو المخل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قضت محكمة اماراتية حكما بسجن النجمة السورية، ومشهورة سناب شات مروة راتب، وفرض غرامة مالية عليها، بتهمة انتهاك الأعراف والأخلاق العامة.

سجن مروة راتب بسبب فيديو مخل

أشارت المحكمة ان مروى راتب نشرت عبر حسابها على مواقع التواصل، مقاطع فيديو تحرض على الكراهية، وتسيئ فيها لفئة العمالة، وللرجال بشكل عام ووصفهم بالخدم، فأصدرت الحكم بسجنها لمدة خمس سنوات، وفرض غرامة عليها بمقدار 500000 درهم، وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

كما قامت المحكمة بمصادرة هاتفها المحمول الذي صورت الفيديو من خلاله، ومسحه من جهازها، بالإضافة إلى إغلاق الحساب بشكل كامل، ومنعها من استخدام أي منصة على مواقع التواصل، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

من هي مروة راتب

الجدير بالذكر ان مروى راتب من أكثر الشخصيات إثارة للجدل على مواقع التواصل، بسبب إطلالاتها وشكل جسدها الغريب بسبب عمليات التجميل.

وهي ممثلة سورية ونجمة سناب شات شهيرة، تبلغ من العمر 30 عاما، ولدت في مدينة العين الإماراتية، بدأت مسيرتها الفنية بعمر صغير بعدما اكتشف المخرج السوري “عارف الطويل” موهبتها، حيث شاركت في مسلسل جمرة غضى بشخصية الفتاة الشقية فتون.