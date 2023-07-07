انت الأن تتابع خبر تفاصيل تدهور الحالة الصحية لجاسم النبهان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت أم يحيى، زوجة الفنان الكويتي جاسم النبهان، قلق الجمهور بعد نشر صورة له عبر حسابها بمواقع التواصل على سرير المستشفيات، وطلبت الدعاء له بعد تعرضه لوعكة صحية.

تفاصيل الحالة الصحية للنبهان

بعد أن تصدر اسمه حديث مواقع التواصل، علق النبهان قائلا، أنه بخير ولا يشكو من شيء مقلق، ودخل المستشفى لإجراء فحوصات عادية، وسيخرج صباحا، وفقا لصحيفة الرأي الكويتية.

وكشفت الصحيفة تفاصيل الوضع الصحي للممثل الكويتي، وأكدت أنه دخل إلى المستشفى لإجراء فحصوصات طبية بعد تعرضه مروره بعارض صحي.

يذكر ان النبهان قد تعرض لشائعات حول تدهور حالته الصحية ووفاته، خاصة بعدما نشرت زوجته صورته وهو يجلس على سرير المستشفى، وطلبت الدعاء له، ليضطر بعدها النجم للتعليق على هذه الأنباء والتأكيد أنه بحالة جيدة.

خلافات عائلة جاسم النبهان للعلن

يذكر ان هناك الكثير من المشاكل بين حصة ابنة جاسم النبهان، وزوجته الثانية المغربية، حيث تبادلا الشتائم والسباب والتهم على مواقع التواصل، ووصلت الشجارات بينهما إلى المحاكم.

وبعد ان تصدر حياة النبهان الشخصية حديث رواد مواقع التواصل، خرج الفنان الكويتي عبر مقطع فيديو طالب فيها الجميع عدم تناول حياته الخاصة والعائلية، وأكد انه متزوج من إمرأة ثانية منذ 6 سنوات ولديه طفل عمره 4 سنوات وكل الناس والوسط الفني وعائلته تعرف بزواجه وليس لديه ما يخفيه.