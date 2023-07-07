انت الأن تتابع خبر دنيا بطمة في ورطة بعد تسريب محمد الترك فيديو لها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار المنتج البحريني محمد الترك جدلاً واسعاً، بعدما قام بتسريبب أغنية طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة، قبل أن تطرحها رسميا للجمهور.

وخرج محمد الترك في بث مباشر على حسابه في تيكتوك، وهو يستمع لأغنية دنيا بطمة "خربوشة"، في محاولة لاستفزازها والإساءة لها.

انتقد الجمهور تصرف الترك، واعتبروا ما فعله "ولدنة ومراهقة" لا تليق به، وطالبوه ان يتجاوز خلافاته مع طليقته ويستمر في حياته، خاصة أن دنيا بطمة لا تكترث بما يفعله، وتتجاهل التعليق على تصرفاته.

يذكر ان الفنانة المغربية قد اعادت تسجيل أغنية “خربوشة” بناء على طلب الجمهور، وقامت بالترويج لها عبر حساباتها على مواقع التواصل، إلا أن الترك حاول استفزازها وقام بتسريبها خلال بث مباشر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها محمد الترك الإساءة إلى بطمة وإثارة إستفزازها، ففي وقت سابق سخر من شكل ذقنها المدبب بعد اجراء عملية تجميل، وشبهها بكوع يده.

ونشر المنتج البحريني صورة كوع قدمه، ورسم عليها عينان وأنف وفك، إشارة غلى ذقن دنيا بطمة، وعلق قائلا: "صاحب التصميم يتواصل معي للأهمية، وأرفق التعليق بوجوه ضاحكة.

هذا وكان قد حدث الطلاق رسميا بين الثنائي، عام 2022، بعد 6 سنوات من الزواج، وأكدت بطمة ان سبب الانفصال حدث بسبب خيانته لها مع فتاة تدعى وصال.