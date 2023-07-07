انت الأن تتابع خبر. نادي ليفربول يفجّر التعليق على صورة محمد صلاح ومحمد رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كانت الصورة التي جمعت الفنان المصري محمد رمضان بمواطنه لاعب منتخب مصر محمد صلاح، قد ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الفائتة.

نادي ليفربول يعلق على صورة رمضان وصلاح

كان رمضان قد نشر الصورة التي ظهر فيها وهو يحتضن صلاح بإحدى المناطق الساحلية، عبر حسابه في إنستغرام، وعلق عليها: "يا حبيبي يا مو"، كما نشرها اللاعب المصري عبر حسابه.

بدورها، علقت صفحة نادي ليفربول الإنجليزي الخاصة بالشرق الأوسط فى فيسبوك، على صورة نجم النادي محمد صلاح مع محمد رمضان، وأرفقتها بتعليق: "1 صورة و2 أسطورة".

تفاعل الجمهور مع الصورة التي نشرها النادي عبر صفحته الرسمية، وأشادوا بلفتة النادي الجميلة تجاه نجمين مصريين كبيرين على صعيد الرياضة والفن.

يذكر أن محمد رمضان قد كشف في تصريحات سابقة، عن علاقته الوثيقة بمحمد صلاح، وأكد أنهما أصدقاء ويتواصلان باستمرار، وقال: "مكن الناس متعرفش ده، لكننا أصحاب ودائمًا على تواصل مع بعض".

الجدير بالذكر، أن محمد صلاح، يحرص كل عام على قضاء إجازته السنوية على شواطئ مدينة الغردقة في مصر.

محمد عبده يصدم محمد رمضان

على صعيد آخر، كان الفنان المصري قد أعرب عن رغبته بالغناء مع الفنان السعودي محمد عبده، لكن رد الآخير كان صادما حيث قال: " اذا اجتمع رمضان والحج سأغني مع محمد رمضان" رغم اشادته بأدواره التمثيلية، ولم يرد رمضان على تصريحات عبده او يعلق عليها.