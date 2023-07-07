انت الأن تتابع خبر وفاة الممثلة أمل عباس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بخبر أثار حزن الجمهور والوسط الفني، توفيت الفنانة العراقية أمل عباس، عن عمر ناهز الـ 63عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

أعلن هذا الخبر الحزين، الصحفي نايف الشمري، عبر الإنستغرام، وأشار إلى ان ابن الفنانة الراحلة هو من أكد له هذا الخبر.

وقال نايف الشمري ان الفنانة العراقية المقيمة في الكويت، تدهورت صحتها خلال الفترة الماضية، ودخلت بغيبوبة ما توجب نقلها إلى المستشفى.

عانت أمل عباس من تسمم في الكبد وتوفت سريريا قبل أيام، قبل إعلان وفاتها رسميًا.

نعى الفنانة الراحلة الكثير من الفنانين والجمهور، مؤكدين انها فنانة قديرة وبارعة، وواحدة من أكثر النجمات احتراما.

بدأت امل مسيرتها الفنية في الكويت من خلال "أوبريت سندريلا" ثم شاركت في الكثيرالأعمال التلفزيونية، منها حكايات من التراث الشعبي، رقية وسبيكة، زوجة تحت التمرين، وغيرها.

أما دور الحكيمة الذي قدمته في مسلسل "الحيالة" إلى جانب الفنان عبدالحسين عبدالرضا والفنان خالد النفيسي، من اهم اعمالها الفنية، لكنها اعتزلت التمثيل في عام 2017 بسبب معاناتها من مرض خطير بالقلب.