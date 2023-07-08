من غير البتاع – شمس الكويتية هتوريك الرقص البلدي على اصوله

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة لها عبر الإنستغرام مرتدية فستان أسود طويل بفتحة من الأمام كشف عن فخذيها، وأكمام شيفون، وعاري من منطقة الصدر، وعلقت: “ما في اسوأ من انك تكون حاس بس خايف تتأكد”.

ولاقت صورتها رواجا واسعا بين المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وسحر إطلالتها، بينما انتقد البعض ظهورها الجريء وخاصة انها نشرتها قبيل شهر رمضان المبارك، معلقين: “احترمي شهر رمضان”.

وكانت قد نشرت شمس الكويتية صورة لها عبر الإنستغرام بالأبيض والأسود، وعلقت: “رمضان كريم على الجميع، وأتمنى تتحقق أمنياتكم”.

هذا وكانت قد أحيت الفنانة شمس في وقت سابق حفلة صاخبة بمناسبة عيد الحب في بغداد، وحققت فيها نجاحا كبيرا، وكتبت معلقة على الحفل عبر حسابها الشخصي على انستغرام :” من حفله عيد الحب في بغداد مع فرقتي الموسيقيه المبدعين والمجانين، وين ودكم تكون حفلاتي فالصيف بأي دولة؟”